Тюменцы могут выиграть билеты на культурные и спортивные мероприятия в "Афише Тюмень"

Розыгрыш билетов запустил проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трех слов, под постом в группе и на своей странице. Победитель получит приглашение в Тюменский театр кукол на спектакль "Двенадцать месяцев". Итоги станут известны 4 января. Спектакль состоится 6 января в 16:30.

В Инстаграме запущен розыгрыш билетов на хоккейный матч "Рубин" — "Ценг Тоу". Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии трех реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Один победитель получит в подарок серебряный браслет. Дата итогов — 7 января. Матч состоится во Дворце спорта 8 января в 17:00.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.