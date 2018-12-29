Врачи областной больницы в Ишиме вышли на "Веселые старты"

Фото предоставлено пресс-службой ГБУЗ ТО «ОБ №4»

Участие в корпоративных состязаниях "Веселые старты" приняли медики Ишима, Абатска, Викулово, Сорокино, Армизона и Бердюжья - структурных подразделений Областной больницы №4.

За четыре года соревнования стали традиционными и работники больниц охотно в них участвуют. Как отметил главный врач больницы Дмитрий Бутов, подобные встречи в неформальной обстановке очень сближают и укрепляют корпоративный дух, а проведение стартов в декабре помогает снять накопленные за год стресс и усталость.

На протяжении двух часов команды боролись за лидерство в шести этапах соревнований - бегом, на коленях, с мячом, с воздушным шариком и в костюмах сумоиста.

Самыми спортивными оказались медики из Сорокино. Вторыми стали абатчане. Третье место заняла ишимская команда, в которой выступали главврач Дмитрий Бутов, его заместитель Дмитрий Бойко и заведующий терапевтической службой Игорь Коптяев. Бердюжане оказались на четвертом месте, проиграв ишимским коллегам в перетягивании каната. На пятом месте медики из Викуловской больницы. Шестыми в турнирной таблице стали представители Армизона, сообщила пресс-секретарь Областной больницы №4 Жанна Стрижак.