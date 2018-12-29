Тобольск участвует в конкурсе Минстроя на лучший проект создания комфортной среды

Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводит Министерство строительства РФ. проводится он ради поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические связи.

Участвовать в конкурсе могут "малые города" с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов Федерального значения.

В конкурсную комиссию муниципалитет должен представить проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий.

Власти Тобольска решили спросить у горожан, какую именно территорию они хотят преобразить в ближайшее время. Ящики для голосования установлены в ТРЦ "Жемчужина Сибири", ДК "Синтез" и администрации города установлены ящики для голосования. Варианты принимаются и на почту priem4@admtob.ru до 16 января 2019 года, сообщает администрация города.