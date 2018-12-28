В Тюменской области действуют восемь ледовых переправ

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Накануне еще две ледовые переправы были введены в эксплуатацию на территории региона. Инспекторы ГИМС, представители районных администраций и сотрудники обслуживающей организации проверили обстановку на водоемах в селах Сорокино и Покровское Ярковского района. Грузоподъемность этих переправ — 15 тонн.

Ранее к эксплуатации были допущены три переправы в Уватском районе на Иртыше: в селах Уват (30 тонн), Тугалово (15 тонн) и Демьянское (20 тонн). Также на Иртыше две переправы имеют грузоподъемность 5 тонн: в Тобольске и деревне Экстезерь Вагайского района. Переправа грузоподъемностью 15 тонн функционирует на реке Тобол в селе Ярково.

Как отметили в ГУ МЧС по Тюменской области, для предотвращения гибели людей на зимних водоемах работают патрульные группы. Они проводят мероприятия, беседы с жителями, а также распространяют памятки и информационные брошюры.