Тюменские ученые считают, что в изменении климата в Арктике виноват не только человек

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Ученые ТюмГУ Александр Васильев и Глеб Облогов совместно с сотрудниками Тюменского научного центра СО РАН, МГУ и Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. Грамберга оценили содержание и происхождение метана в подземных льдах и мерзлых отложениях на побережье и шельфе Карского моря. В изменении климата в Арктике, вопреки распространенному мнению, виноват не только человек.

Ученые не первое десятилетие изучают явление эмиссии метана в Арктическом регионе.

По оценкам экспертов, выделение в атмосферу второго по значимости парникового газа уже сегодня отражается на климате Арктики. Ситуация осложняется тем, что метан в мерзлых отложениях может находиться в свободной форме, а может быть упакован в виде гидратов – твердых кристаллов, состоящих из воды и газа. Поскольку один объем гидрата содержит 160–180 объемов чистого газа, то выделение метана может повлиять не только на климат Арктики, но и всей планеты.

Несмотря на это, данных по содержанию метана в мерзлых породах для прогнозирования его эмиссии недостаточно. В нынешнем исследовании авторы изучили содержание и происхождение метана в мерзлых породах на побережье и шельфе Карского моря. И выяснили, что в подземных льдах из углеводородных газов преобладает метан, а его содержание в образцах различается в сотни раз.

Отмечается, что среднее содержание метана в породах голоценового и поздненеоплейстоценового возраста намного выше, чем в ледниковом льду Антарктиды или Гренландии. Ученые связывают это с анаэробными бактериями, которые в процессе жизнедеятельности выделяет метан.

Исследовательская группа под руководством академика РАН Владимира Мельникова установила, что бактерии способны продуцировать метан при отрицательных температурах, вплоть до –4°C. Замечено, что концентрация метана напрямую связана с общим трендом понижения температуры с запада на восток.

Так, средние содержания метана на Западном Таймыре во всех типах льда ниже, чем на Ямале, сообщает Naked Science. Анализ изотопного состава метана подтверждает гипотезу о его бактериальном происхождении. Результаты исследования позволили сделать вывод о внутригрунтовом, а не ледниковом происхождении пластовых льдов в разрезах Западной

По информации Управления стратегических коммуникаций ТюмГУ