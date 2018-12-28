Новогодний показ "Елок последних" поможет собрать деньги на поддержку больных детей

31 декабря все сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера "Ёлки Последние" будут направлены в благотворительный фонд "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова и "Дом Роналда Макдоналда".

Продюсер картины, режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов:

Сегодня существует много разных способов помогать тем, кто в этом нуждается. Но мы живем и часто не осознаем, что от нашей поддержки может зависеть жизнь других людей. И что из маленького финансового ручейка может возникнут большая помощь, если мы будем объединять свои усилия и рассказывать об этом.

"Миссия благотворительных организаций – таких, как наш фонд "Подсолнух", как фонд "Дом Роналда Макдоналда", - заключается не только в сборе денег. Важно рассказывать, на что они идут, каких расходов требует та или иная ситуация, почему так важно оказывать помощь именно этим людям, семьям, детям", - считает Бекмамбетов.

Благотворительный фонд "Подсолнух" создан в 2006 году. Он оказывает помощь детям и взрослым с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями.

По словам продюсера, студия Bazelevs много лет поддерживает благотворительные инициативы. Фильм "Ёлки последние" по традиции поможет сделать еще одно доброе дело, оказать поддержку тем, кто верит в чудо.

"Ёлки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского: сохранение многолетних традиций — важный атрибут праздничного настроения. Финальная часть кинофраншизы не только традиционно порадует зрителей в канун Нового года, но и реально поможет тем, кому помощь и поддержка действительно необходимы. Прокат картины 31 декабря 2018 года по всей России будет благотворительным: вырученные средства направят на проекты фондов "Подсолнух" - благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета был создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей Авдюшко в 2006 году и работает, чтобы спасти жизни людей, больных первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Проекты фонда "Дом Роналда Макдоналда" направлены на то, чтобы создать детям и родителям вынужденным подолгу находится в больницах комфортные условия проживания: семейные комнаты, гостиницы для родителей, инклюзивные детские площадки.

Новый год — наш главный праздник, который объединяет всю страну вне зависимости от взглядов, расстояний и прогноза погоды. Этот день заставляет нас оглянуться назад, вспомнить о своих мечтах и, конечно, загадать желание в надежде на новогоднее чудо. Ведь канун Нового года — это последняя возможность сделать желаемое реальным, что герои "Ёлок" доказывали нам последние семь лет. В этом году каждый зритель сможет не только погрузится в историю новогоднего чуда на экране, но и помочь осуществить мечты подопечных благотворительных фондов.