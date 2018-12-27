Тюменка выиграла путешествие на двоих

Фото - Инфопарк в Тюмени

Более 300 человек приняли участие в розыгрыше подарков от проекта "Я люблю тебя. Тюменская область" 26 декабря. Обладательницей главного приза – путешествия мечты – стала Лиана Атышева.

Девушка рассказала, что идеальную карту Тюменской области она создавала вместе с другом, с ним она и собирается в путешествие. С направлением определяется – Бали либо Мальдивы.

Помимо путевки, победители розыгрыша унесли домой 50 отличных призов от партнеров проекта: катание на собачьей упряжке, сертификаты в студию танцев, пригласительные на каток "Звездный полюс" и многое другое. Испытать свою удачу могли все желающие. Единственное условие – пройти интерактивный опрос на сайте люблютюменскуюобласть.рф и создать свою "Область мечты". Пользователи выбирали цвета, подходящие региону, фото, которые ассоциируются с любимым краем, оценить разные сферы жизни и узнать, какой он житель Тюменской области. Каким тюменцы видят свой регион, станет известно в следующем году – результаты исследования опубликуют уже в январе.

Проект стартовал в конце августа. За время его проведения карты успели составить более 8 500 человек. Всего же участие в исследовании приняли более 11 500 тюменцев.