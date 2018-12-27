В Тюменской области сформируют региональную противопожарную службу

В тюменском правительстве формируется новый департамент - по гражданской защите и пожарной безопасности. За структурой закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны. Курировать процесс поручено заместителю губернатора Вячеславу Вахрину. Создание новой структуры обусловлено существующими у региона полномочиями по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности.

"Мы провели анализ и увидели, что имеющееся у субъекта определенное количество полномочий нам лучше выполнять самостоятельно, нежели по договору с территориальным управлением МЧС. Это правильнее с точки зрения разделения бюджетных трат, управления процессами, ответственности за происходящее. Поэтому и принято решение создать департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, - рассказал Вахрин. - Основной функционал – это, собственно, региональные полномочия по защите населения и территории от ЧС, а также вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности".

Под управление нового департамента уже перешла Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР). В планах – создание муниципального казенного учреждения "Противопожарная служба Тюменской области". Предполагается, что в нее наберут около 1 700 бойцов противопожарной службы.

"Государственная противопожарная служба региона состоит из двух частей: региональная и федеральная. Федеральная часть формируется указом президента РФ, приказом министра МЧС, в котором определена численность для региона. Дальше мы смотрим, какая обеспеченность есть на уровне региона, населенных пунктов, и восполняем недостающее звено. Как с точки зрения техники, так и личного состава. Мы должны быть уверены, что в плане пожарной безопасности жители региона полностью защищены", - подчеркнул замгубернатора.

Вахрин пояснил, что данное направление остается под эгидой МЧС: "Все, что мы создаем – это лишь материально-техническое оснащение единой противопожарной службы региона, его работу будет координировать Управление МЧС по Тюменской области".

Юридически департамент создан, следующая задача – формирование кадрового состава. Его штатная численность - 25 человек. Далее - учреждение МКУ "Противопожарная служба Тюменской области" и рекрутинг в него специалистов.

Татьяна Тихонова