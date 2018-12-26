Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на новогодние каникулы

В течение ближайших двух недель Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных! Новогодние ярмарки, праздничные мероприятия для всей семьи, вечеринки и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Новогодняя ярмарка

Когда: уже открыта, работает до 30 декабря в 10:00

Где: Выставочный зал, ул.Севастопольская, 12

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Совсем уже скоро Новый год – время чудес, елок, запаха мандаринов, пузырьков шампанского, массовых гуляний, безудержного веселья... Но для того, чтобы встретить Новый 2018-й год волшебно, необходимо все спланировать заранее.

Многие жители нашей страны уже начинают задумываться о подарках, значит самое время посетить НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ, где представлено большое количество подарков, сувениров, елочных украшений, карнавальных костюмов и много-много всего интересного.

Концерт "Сон в новогоднюю ночь"

Когда: 26 декабря в 18:00

Где: концертный зал ТГИК, ул.Республики, 152

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Тюменцев приглашают на класс-концерт по классическому танцу "Сон в новогоднюю ночь". Участники - студенты 2-5 курсов отделения "Искусство танца" колледжа искусств ТГИК.

Новогодний "Искристый квартирник"

Когда: 26 декабря в 19:20

Где: мультицентр "Моя территория", ул.Ванцетти, 1

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Заключительный в этом году "Искристый квартирник", уютный вечер в компании отличных гитаристов без суетного бега по супермаркетам в поисках горошка и последних подарков.

Можно слушать и подпевать, не боясь, что кто-то тебя осудит, и просто отдыхать в приятной атмосфере праздника. С собой можно брать мандаринки, чай, печенье, мишуру, друзей, веру в мечты и музыкальные инструменты.

Sensual Party

Когда: 26 декабря с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

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Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Открытие новогодней елки

Когда: 27 декабря в 18:00

Где: сквер "Казачьи луга"

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Открытие новогодней елки состоится в сквере "Казачьи луга" 27 декабря. Гостей праздника ожидает насыщенная программа "Нам праздник веселый зима принесла": игры, конкурсы, сюрпризы и даже фейерверк!

Альтернативный Кипр: Встреча с путешественником Александром Ивановым

Когда: 28 декабря в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2

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Встреча с путешественником и писателем Александром Ивановым, который недавно вернулся из длительного трипа по Кипру.

Александр Иванов - врач-психотерапевт, путешественник, писатель и основатель экопоселения на Алтае.

Исколесил полмира с суммарным километражем путешествий 500 000 км.

Издал несколько книг с очерками и путевыми заметками.

Темы для общения:

1) Альтернативный Кипр: Куда сходить и съездить на Кипре, если ты не купил пакетный тур?

2) Ночёвки в палатке. Костры. Тропы. Местные жители и их гостеприимство.

3) Путешествия автостопом.

4) Что делать в туристический несезон?

5) Кипр как транспортный центр Средиземья.

6) Кипр и путешествия с детьми.

Подробности по телефону 8-922-042-00-26

Новогодний Бохо-базар

Когда: 28-30 декабря в 12:00

Где: Профсоюзная, 88 (1 этаж)

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Новогодний Бохо-базар это:

*Уютная выставка-ярмарка

*Фотозоны в стиле северного БОХО

*Настоящая новогодняя БОХО-ель

*Мастер-классы со вкусом Нового года

*Горячий безалкогольный глинтвейн

*Теплый и пушистый БОХО-показ

*Согревающая музыка

*Сыр, пироги, кофе, чай, шоколад и печенье

*Самая настоящая новогодняя сказка в самом центре Тюмени!

"Антресоли" Winter Groove

Когда: 29 декабря в 23:00

Где: "Дом печати", ул.Осипенко, 81

18+

АНТРЕСОЛИ ждут вас на танцполе со своим фирменным саундом: фанк, соул, хип-хоп, диско и другой различной грув-музыкой, которую ребята пропагандируют уже несколько лет. Это будет своеобразный отчёт, ибо каждый отыграет самые знаковые треки из личных funk-кладовых ,собранные за целый год. Keep the Funk Alive!

Продолжение здесь.