Открытие главной елки Тюмени перенесли за-за морозов

Открытие главной елки города на площади 400-летия Тюмени переносится в связи с погодными условиями на 29 декабря. Организаторы праздника готовят увлекательную культурную программу и праздничный салют, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

С 15 до 16 часов самым маленьким гостям праздника представят новогодние сказки Тюмени. С 16 до 17 часов все желающие смогут поучаствовать в казачьих забавах, а с 17 до 18 часов состоится торжественное открытие елки и праздничный салют. С 18 до 19 часов пройдет ретро-дискотека под зажигательные хиты. Изюминкой праздника станет программа "Лед зовет", которая состоится на территории "ГлавКатка".

В мероприятии примут участие вокальная группа "Арабелла", хореографический ансамбль "Мерет", вокал – бэнд "Матрица", вокальная группа "Джем", солисты Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Евгений Петропавловский и хореографические коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень".

Со словами поздравления выступит глава города Тюмени Руслан Кухарук, он поприветствует горожан, поздравит с наступающим Новым годом и зажжет фонари на прекрасной новогодней елочке.

Всех желающих приглашают на долгожданный, грандиозный предновогодний праздник. Скучать не придется никому, мероприятие рассчитано на все возрастные категории от малышей до самых взрослых.