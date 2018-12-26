В новом году позаботьтесь о здоровье: центр интегративной медицины предлагает тюменцам бесплатную диагностику

Фото: центр интегративной медицины "Главное здоровье"

Пройти экспресс-диагностику и оценить общее состояние своего организма тюменцы могут совершенно бесплатно по субботам в центре интегративной медицины "Главное здоровье".

В основе частотно-волнового обследования лежат новейшие технологические разработки компании "Алтимед", занимающейся разработками уникальной лечебно-диагностической аппаратуры, автора эффективных методик лечения.

Обследование проходит неинвазивно – безболезненно, без препаратов и облучения, не нарушая целостности органов и тканей. Таким образом, технология абсолютно безопасна для детей, взрослых и беременных женщин.

Длительность экспресс-диагностики составляет около 20 минут. За это время врач на основе полученных данных оценит общее состояние организма и укажет на патологические зоны. Записаться на экспресс-диагностику можно на сайте https://glavnoezdorov.ru/ или по телефону (3452) 56-82-88. Центр работает в субботу с 8:00 до 13:00.

Также в центре "Главное здоровье" по предварительной записи можно бесплатно получить консультацию терапевта, которая включает в себя сбор жалоб, изучение анамнеза и осмотр. Для уточнения или подтверждения диагноза врач может дать направление на дополнительное обследование.

"Качественная диагностика - первый шаг на пути к выздоровлению и крепкому здоровью. Каждому знакома ситуация, когда классический доктор не сразу может поставить правильный диагноз. Долгий и мучительный для пациента путь проб и ошибок дорого обходится человеку. Изюминкой нашего центра является именно точная диагностика и установление диагноза при первом посещении", - рассказал руководитель центра "Главное здоровье", кандидат медицинских наук Виктор Романенко.

Диагностика особенно показана людям, чувствующим недомогание и общую слабость, повышенную утомляемость и чувство усталость, частые головные боли, испытывающим проблемы со сном и отсутствие аппетита, ведущим малоподвижный образ жизни, имеющим излишек или недостаток веса.