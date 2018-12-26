Мероприятия января для детей: новогодние спектакли и игровые программы, цирк на воде и "Фикси-шоу"

В январе юные тюменцы смогут посетить десятки новогодних спектаклей, игровые программы, конкурсы, цирк на воде, постановку Юрия Куклачева, "Фикси-шоу" и многое другое. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий января, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

На сцене ТБДТ появится волшебный мир Востока, благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям в спектакле "Сказки 1001 ночи". Посетить постановку можно будет со 2 по 6 января.

В дни новогодних каникул программа "Цирк на Воде" Шевченко-Шоу представит новый масштабный проект – новогодний спектакль "Сказка Деда Мороза". События переносят зрителя в подводный мир – царство вредной и коварной Владычицы Морской, которая при помощи слуг своих пытается забрать себе Новый Год. Цирк работает со 2 по 13 января.

В начале месяца юным тюменцам посчастливится увидеть спектакль на льду "Щелкунчик и Повелитель тьмы". Постановка является в своем роде уникальной, так как представляет собой художественную интерпретацию оригинального авторского сюжета в изложении творческой группы команды ICE VISION.

Также тюменцев ожидает премьера "Фикси-шоу" с новоиспечёнными героями, которых так долго ждали: прямиком из приборов на сцену выходит весь класс фиксиков, а также – впервые! – Мася и Папус. Новый увлекающий сюжет с невиданными злодеями и великолепной восьмёркой фиксиков, абсолютно живых, но так похожих на мультяшных! Шоу состоится 4 января.

Кроме того, впервые в Тюмени пройдет конкурс красоты среди Бабок – Ежек, а в конкурсе "Тюменский бородач" кроме взрослых выберут еще и самого маленького бородача.

Юрий Куклачев приглашает всех желающих на новогоднюю сказку "Мяугли". Вас ожидает: 23 кошки и 2 забавных пуделя, яркие декорации и завораживающие трюки, сказочный сюжет, отличное настроение, ну и, конечно же, невероятные карнавальные маски и костюмы, которыми вы, зрители, порадуете Деда Мороза и Снегурочку.

Один из лучших катков Тюмени – "Звездный полюс", расположенный у ТЦ "Сити Молл" в этом году стал еще более комфортным и приглашает всех желающих покататься на коньках. Каток расположен по адресу Тимофея Чаркова, 60.

С 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года музеи Тюмени, Тобольска и Ялуторовска ждут своих гостей на мероприятия новогодней программы "MOROZ 20-19", среди которых: разнообразные выставки, интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии, утренники и, конечно, множество сюрпризов.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".