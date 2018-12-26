За сутки на тюменских трассах спасатели обогрели два десятка человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На время аномальных холодов на дорогах Тюменской области МЧС организовано круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева. За минувшие сутки постами обогрева была оказана помощь 9 транспортным средствам, обогрето 23 человека.

Так, на 284-м километре трассы Тюмень — Омск спасатели обогрели водителя и помогли привести в рабочее состояние его автомобиль "КАМАЗ", следовавший из Тверской области, а на 128-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск спасатели помогли отогреть топливную систему у "Мерседеса" водителю, ехавшему из Республики Татарстан.

Мобильные пункты обогрева МЧС укомплектованы мобильной радиостанцией, теплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи, а также техническими средствами спасения. Если водителю требуется помощь, то достаточно позвонить по телефонам 101 или 112.

По сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, с начала сезона пункты обогрева выставлялись на федеральных дорогах региона 90 раз, оказана помощь водителям и пассажирам 45 транспортных средств.