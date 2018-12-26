За сутки на тюменских трассах спасатели обогрели два десятка человек

На время аномальных холодов на дорогах Тюменской области МЧС организовано круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева. За минувшие сутки постами обогрева была оказана помощь 9 транспортным средствам, обогрето 23 человека.
Так, на 284-м километре трассы Тюмень — Омск спасатели обогрели водителя и помогли привести в рабочее состояние его автомобиль "КАМАЗ", следовавший из Тверской области, а на 128-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск спасатели помогли отогреть топливную систему у "Мерседеса" водителю, ехавшему из Республики Татарстан.
Мобильные пункты обогрева МЧС укомплектованы мобильной радиостанцией, теплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи, а также техническими средствами спасения. Если водителю требуется помощь, то достаточно позвонить по телефонам 101 или 112.
По сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, с начала сезона пункты обогрева выставлялись на федеральных дорогах региона 90 раз, оказана помощь водителям и пассажирам 45 транспортных средств.
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