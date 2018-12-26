Тюменцы смогут получить бесплатную помощь в решении семейно-правовых конфликтов

Круглый стол о перспективах применения медиации в разрешении семейно-правовых конфликтов прошел в общественной приемной Общественной палаты Тюменской области. Обсуждение было организовано Западно-Сибирским региональным центром медиации и права в рамках социального проекта "Сохраним семью сами", поддержанного Фондом президентских грантов.

Участники круглого стола узнали, что с февраля следующего года в Тюмени начнут работу пять кабинетов медиации, где участникам семейных споров за счет средств фонда будет оказываться помощь профессиональных медиаторов. Также для тюменских семей будет работать телефон горячей линии.

В ходе обсуждения часть представителей юридического сообщества поддержали идею введения обязательной процедуры медиации по семейным спорам. Вместе с тем были высказаны и опасения относительно того, что утрата добровольности процедуры медиации и массовость ее применения при отсутствии квалифицированных профессиональных медиаторов может повлечь определенное ограничение прав родителей на воспитание ребенка.

Руководитель отдела по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени Наталья Коваль рассказала о проблемах определения местожительства и порядка общения с ребенком в практической деятельности органов социальной защиты и о том какую позитивную роль может сыграть медиация в этой процедуре.