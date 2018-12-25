Тюменцы могут выиграть серебряный браслет и наручные часы в "Афише Тюмень"

Щедрый розыгрыш призов к Новому году запустил проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.



Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Счастливого обладателя наручных часов Casio выберут с помощью генератора случайных чисел 31 декабря.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Один победитель получит в подарок серебряный браслет. Дата итогов – 31 декабря.

Призы предоставлены "Техномиром" и "Русской ювелирной сетью".

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.