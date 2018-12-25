Юные тюменцы собирали кубик Рубика и меняли отличные оценки на подарки

Фото предоставлено "Русской Ювелирной Сетью"

Второй, предновогодний турнир "Кубика Рубика" для ребят всех возрастов на ценные призы состоялся 23 декабря в Тюмени. Помимо состязания в рамках традиционного ежемесячного праздника "Золотая голова – золотые пятерки!" юные тюменцы получили ценные подарки за отличные отметки в школе. В акции приняли участие более ста человек.

Праздник состоялся в магазине "Золотая лавина" по адресу ул. Республики, 46. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Золотое детство". Следующая встреча состоится уже в январе 2019 года.

Участников встречали Дед Мороз и Снегурочка. Для самых маленьких и активных Дедушка со своей внучкой подготовили разнообразную развлекательную программу. Ребятишки играли в шарады, изображали ледяные фигуры, танцевали вместе добрым волшебником, отвечали на каверзные вопросы и собрали целый "паровозик" из гостей турнира "Кубика Рубика".

В соревновании приняли участие 16 детей и подростков разных возрастов. Сначала ребята собирали на скорость кубики Рубика с тремя квадратами на каждой грани. Лучшие семеро пробились во второй этап, в котором юных тюменцев ожидал сюрприз: участникам предложили на скорость разобрать металлические головоломки, применив при этом смекалку и изобретательность, а не силу. Победителем стал четвероклассник Глеб Скорняков: именно ему достался главный приз – японские наручные часы "Casio G Shock". Все участники получили в подарок кубики Рубика, которые они собирали, чтобы продолжить тренировать логику, усидчивость, собранность и скорость мысли.

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Также в этот день в рамках праздника "Золотая голова – золотые пятерки!" школьники Тюмени обменивали свои пятерки на приятные ценные призы. Подобный праздник Фонд "Золотое детство" устраивает уже в юбилейный, 20-ый год. Стать участником акции может каждый, подведение итогов школьных заслуг ребят проходит каждый месяц.

"Ребята и родители могут прийти к нам в назначенную заранее дату. С собой нужно желательно принести распечатку успеваемости с web-образования, но подойдет и школьный дневник, если в нём есть все отличные оценки. За каждые три полученные в течение месяца пятерки ребенок получает один купон, на котором нужно указать ФИО и телефон. Затем купон бросается в барабан. Когда все записали свои оценки, начинается розыгрыш призов по принципу случайной лотереи: купоны вслепую вытаскиваются из барабана. Таким образом, чем больше пятерок – тем больше купонов, тем больше шансов выиграть приз. Правда, мы ввели лимит – три подарка в одни руки, чтобы призы достались как можно большему числу ребят", - пояснил один из организаторов.

Розыгрыш по традиции состоялся на улице, в сквере Сибирских кошек. Чтобы согреться в морозный день, всем желающим был предложен горячий ароматный чай из большого самовара. Призы для ребят Фонд "Золотое детство" подготовил самые разные, но все без исключения приятные: от будильников и наручных часов до новогодних гирлянд, кубиков Рубика и кукол LOL. Также в декабре организаторы совместно со своими друзьями, проектом "Афиша Тюмень", разыграли билеты на семейные новогодние представления: счастливчики посетят спектакль "Битва магов или Выпускной в школе волшебников" в Тюменском театре кукол или концерт "Карнавальная ночь" в Тюменской филармонии, на котором будут исполнены композиции советского кино.

"Мы участвуем в акции "Золотая голова – золотые пятерки" уже восьмой год. Каждый месяц на протяжении всех лет приезжаем сюда с Войновки. Со старшим со второго класса участвуем. И когда приезжали в первый раз, с учебой были определенные проблемы. Сейчас мальчик уже в девятом классе, и он круглый отличник. Подарки за пятерки – отличная мотивация. Теперь участвует в акции и младший сын. Еще и всем друзьям в школе рассказали, они тоже приезжают. Все очень довольны. Об этой чудесной инициативе обязательно должны узнать как можно больше людей", - поделилась впечатлениями тюменка Татьяна Харитоновна.

Не ушли без подарков и взрослые. Специально для именинников декабря Фонд "Золотое детство" разыграл дорогой будильник, сертификат на 1000 рублей на покупку темных очков в магазинах "Русской ювелирной сети", оригинальную раскраску для всех возрастов "Картина по номерам" и главный приз - японские наручные часы "Casio G Shock".

Проводился масштабный розыгрыш и среди покупателей "Русской ювелирной сети" и сети "Техномир". По предъявлении сертификата о покупке в данных магазинах тюменцы получали определенное, зависящее от суммы покупки, количество купонов, которые бросались в общий барабан, перемешивались и затем выбирались вслепую. Подарки были отличными: наручные или настенные часы, серебряные браслеты и цепочки, новогодние гирлянды, картины по номерам и многое другое, в том числе, сертификаты на покупку на сумму от 3 до 10 тысяч рублей в "Техномире", магазинах "Русской ювелирной сети", а также в мультибрендовом магазине корейской косметики KEAUTY, который открылся в минувшую пятницу в ТРЦ "Колумб".