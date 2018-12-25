В Тюменской области планируют оказывать поддержку мамам-первородкам

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Правительство Тюменской области планирует с 2019 года оказывать стимулирующую поддержку молодым женщинам, собирающимся стать мамой впервые. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

Одна из участниц пресс-конференции рассказала, что в Москве при рождении ребенка женщина получает в подарок коробку для младенца с набором необходимых предметов, и поинтересовалась, возможна ли такая форма поддержки у нас в регионе.

Отвечая на вопрос, Александр Моор сообщил, что в правительстве региона, действительно, обсуждаются варианты поддержки, которые бы стимулировали женщин на рождение детей, причем, по мнению губернатора, важно поддержать тех, кто собирается стать мамой впервые.

"Мы обсуждаем эффективность разных мер по стимулированию рождаемости. Для нас важно помимо поддержки многодетных, стимулировать наших женщин на рождение первого ребенка. Мне кажется, что принять решение родить второго или третьего принимается легче, чем первого, потому что ты уже понимаешь, как это происходит. Первый опыт дается сложно", - ответил Моор.

В стране, Тюменская область не исключение, наблюдается снижение рождаемости. На это есть объективные причины – в детородный период вступает поколение 1990-х, когда в принципе была низкой рождаемость. Вторая причина - многие женщины откладывают рождение детей на более поздний срок: средний возраст первородков сегодня составляет почти 28,5 лет.

Региональные меры поддержки первого рождения будут более существенными, чем просто подарок в виде набора необходимых вещей. Появятся они уже в 2019 году, сообщил Александр Моор.

Татьяна Тихонова