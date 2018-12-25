В Тюменской области зарегистрированы первые случаи гриппа

На минувшей неделе в Тюменской области было зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ на 7%. Всего зафиксировано более 15,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе 13 случаев гриппа.

Значительная доля заболевших — это дети (72%). Общий уровень заболеваемости в регионе превышен в основном за счет Тюмени, Тобольска, Нижнетавдинского, Тобольского, Омутинского и Ялуторовского районов. В областном центре на прошедшей неделе было закрыто пять классов общеобразовательных школ, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для гриппа характерны повышение температуры тела до 38–40ºC, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется сразу обращаться к врачу.