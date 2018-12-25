Тюменские поисковики готовят сборник солдатских медальонов

В Тюменском областном поисковом центре ведется работа над книгой, в которой будут собраны вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные поисковиками при проведении экспедиций.
Солдатский медальон — это одна из форм личных опознавательных знаков, наиболее часто встречающаяся при проведении поисковых работ. Именно по вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце. Главная цель проекта тюменских поисковиков — рассказать и наглядно показать, как выглядели вкладыши из солдатских медальонов и с какими особенностями сталкиваются поисковики при определении личности солдата по данным из вкладыша медальона.
Как сообщили в поисковом центре, сейчас ведется работа по сбору и систематизации вкладышей и подготовка их в графических редакторах.
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