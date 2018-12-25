В Тюмени откроется уличная выставка о побывших здесь людях

Фотовыставка "Проездом в Тюмени", посвященная персонам, когда-либо побывавшим в нашем городе, откроется на Текутьевском бульваре.

В свое время Тюмень посещали Герхард Миллер и Витус Беринг в составе Второй Камчатской экспедиции, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, великий князь Владимир Александрович, американский журналист Джордж Кеннан и многие другие.

Экспозиция содержит 34 информационных планшета с фотографиями из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. При подготовке были также использованы материалы, опубликованные в книгах тюменских краеведов.

Старинные снимки соседствуют с современными фотоизображениями городских улиц и отдельных домов, интерьеров учебных заведений и храмов. Здесь можно будет прочесть исторические справки, цитаты и энциклопедические сведения о побывавших в Тюмени людях.

Автор и составитель выставочной экспозиции – тюменский краевед Валерий Чупин. Познакомиться с выставкой можно будет с 28 декабря, сообщили в отделе социокультурной и досуговой деятельности ЦГБ