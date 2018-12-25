Юных тюменцев приглашают на купеческую елку

09:15 25 декабря 2018
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Фото - pixabay.com

Новогоднюю развлекательную программу для детей "Купеческая елка: традиции, обычаи, современность" проведут 28 декабря в 17.30 и 29 декабря в 12.30 в Библиотеке истории города (Щербакова, 11).

Гостей совершат виртуальное путешествие в дореволюцинную Тюмень. Приглашенных ожидает знакомство с новогодними традициями тюменских купцов. Дети узнают историю новогодних торжеств от начала XX века до наших дней, а помогут им в этом обитатели купеческого особняка – семейство Колмогоровых.

Хозяйка дома Надежда Лухманова продемонстрирует домашнюю утварь, предметы быта, проведет занимательную экскурсию по купеческому дому. Дочка купцов Машенька поделится с участниками дореволюционными открытками, старинными книжками, детскими игрушками.

Ребятам предложат викторины, традиционные игры купеческой знати, конкурс танцев и живую музыку. Дед Мороз со Снегурочкой закружатся с детворой в веселом хороводе вокруг рождественской елки, а потом подарят детям новогодние сувениры от библиотеки и отличное настроение, сообщили в  городском департаменте культур.

Вход по билетам. Справки по телефону 22-52-37.

Теги: библиотеки , история , Новый Год , праздники
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