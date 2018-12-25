Врачи тюменского Медгорода проводят мастер-классы для коллег из других городов

Фото пресс-службы "Медицинского города"

Лаврентий Алексеевич Дьяков – заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" провёл серию обучающих мероприятий, направленных на развитие рентгенэндоваскулярной хирургии органов малого таза, сообщили в пресс-службе "Медгорода".

Основная цель его мастер-классов – поделиться собственным опытом, помочь освоить коллегам высокотехнологичный метод лечения заболеваний органов малого таза.

Рентгенэндоваскулярная хирургия – один из самых современных высокотехнологичных инновационных и малотравматичных методов лечения. Изначально эндоваскулярные технологии преимущественно применялись в диагностики и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Но, с развитием медицины, данные технологии стали широко использоваться в нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, онкологии и других областях медицины.

"Если говорить о применении рентгенэндоваскулярных технологий в лечении органов малого таза, то такие операции могут успешно применяться, к примеру, у мужчин при аденоме предстательной железы, а у женщин при миоме матки. А также в случаях различных онкологических заболеваний, акушерской патологии, в ургентной медицине данной анатомической области. Раньше эти заболевания предполагали серьезное хирургическое вмешательство, но сегодня мы можем помочь пациенту, используя щадящие эндоваскулярные методы лечения", - прокомментировал Лаврентий Алексеевич.

Главной особенностью данного вида лечения является то, что вмешательство проводится без разреза, а только через маленький прокол. Все манипуляции выполняются внутри сосуда под рентгеновским контролем и не требуют наркоза, достаточно местной анестезии. Таким образом, данное медицинское вмешательство можно провести пациентам и с различными сопутствующими заболеваниями, которым противопоказаны традиционные хирургические операции, избегая при этом серьезной операционной травмы и анестезиологического риска.

С мастер-классами Лаврентий Алексеевич побывал уже в таких городах как Каменск-Уральский, Ирбит, Нижний Тагил и Тобольск. Врач отметил, что после проведения данного обучения в тех учреждениях, которые он посетил, рентгенэндоваскулярные операции на органах малого таза стали выполнять на регулярной основе, к примеру, в Каменск-Уральском в этом году выполнили уже 100 таких операций.