Тюменцам напоминают о первой помощи при обморожении

Суровые морозы нагрянули в Тюмень в начале этой недели, однако серьезные обморожения некоторые горожане начали получать еще на выходных.

Так, 19-летний тюменец заработал холодовую травму вследствие длительной прогулки по морозу без шапки. После улицы молодой человек не обратил внимания на то, что у него побелело ухо. Вскоре оно увеличилось в размерах и на нем появились пузыри. Родственники вызвали скорую помощь. У тюменца диагностировали обморожение второй степени, на поражённую поверхность наложили стерильную повязку, после чего тюменца доставили в больницу.

Специалисты тюменской станции скорой помощи рассказывают, что делать, чтобы избежать тяжелых последствий, если вы получили обморожение в морозную погоду.

При первых признаках обморожения — локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп — необходимо зайти в теплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. Если боль прекратилась, значит, всё в порядке.

При тяжелых обморожениях, когда нет боли и чувствительности, кожа бледная и очень холодная, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют, пострадавшего нужно занести в теплое помещение, если в сознании, дать горячее питье. В течение 3–4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности.