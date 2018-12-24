Тюменцам напоминают о первой помощи при обморожении

Суровые морозы нагрянули в Тюмень в начале этой недели, однако серьезные обморожения некоторые горожане начали получать еще на выходных.
Так, 19-летний тюменец заработал холодовую травму вследствие длительной прогулки по морозу без шапки. После улицы молодой человек не обратил внимания на то, что у него побелело ухо. Вскоре оно увеличилось в размерах и на нем появились пузыри. Родственники вызвали скорую помощь. У тюменца диагностировали обморожение второй степени, на поражённую поверхность наложили стерильную повязку, после чего тюменца доставили в больницу.
Специалисты тюменской станции скорой помощи рассказывают, что делать, чтобы избежать тяжелых последствий, если вы получили обморожение в морозную погоду.
При первых признаках обморожения — локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп — необходимо зайти в теплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. Если боль прекратилась, значит, всё в порядке.
При тяжелых обморожениях, когда нет боли и чувствительности, кожа бледная и очень холодная, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют, пострадавшего нужно занести в теплое помещение, если в сознании, дать горячее питье. В течение 3–4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности.
Из бумаги, газеты или одеяла формируется чулок, рукавица, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров, фиксируется бинтом или подручными элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка). Обязательно вызовите бригаду скорой помощи. Со стационарного телефона по номеру 03, 112, с сотового — 103, 112.
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