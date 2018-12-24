Тюменцам предлагают проголосовать за лучшие снежные скульптуры

В выходные в Гилевской роще Тюмени состоялась "Битва снеговиков". Победитель пока не определен. Организаторы конкурса предлагают горожанам до 27 декабря на портале "Я решаю!"

Участие в конкурсе приняли 30 команд. Соревновались они по пяти номинациям: "Моя Тюмень", "Год театра", "Гороскоп-2019", "Русская сказка", "Любимый мультфильм".

Набравшая наибольшее количество голосов команда получит диплом и подарок от проекта "Я решаю!". Награждение состоится на торжественном открытии елки на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 15 часов.

Готовые скульптуры можно увидеть на портале "Я решаю!". В фото из группы "Тюмень — наш дом" - рабочие моменты конкурса: