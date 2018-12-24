Тюменцам предлагают проголосовать за лучшие снежные скульптуры

14:00 24 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ir.tyumen-city.ru
| Фото: ir.tyumen-city.ru

В выходные в Гилевской роще Тюмени состоялась "Битва снеговиков". Победитель пока не определен. Организаторы конкурса предлагают горожанам до 27 декабря на портале "Я решаю!"

Участие в конкурсе приняли 30 команд. Соревновались они по пяти номинациям: "Моя Тюмень", "Год театра", "Гороскоп-2019", "Русская сказка", "Любимый мультфильм".

Набравшая наибольшее количество голосов команда  получит диплом и подарок от проекта "Я решаю!".  Награждение состоится на торжественном открытии елки на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 15 часов.

Готовые скульптуры можно увидеть на портале "Я решаю!". В фото из группы "Тюмень — наш дом" - рабочие моменты конкурса:

﻿
1/10

Теги: голосование , конкурс , творчество
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018