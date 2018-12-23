Новый мультибрендовый магазин корейской косметики Keauty ждет прекрасных тюменок за покупками

Фото Сергея Елесина

Первый в Тюмени мультибрендовый магазин корейской косметики открылся в торгово-развлекательном центре "Колумб". Огромный выбор продукции представлен в бутике Keauty на первом этаже.

Магазин корейской косметики Keauty – это, в первую очередь, огромный ассортимент сертифицированной продукции. Вся косметика проходит строгий контроль и имеет соответствующую документацию. Товар привозят в Россию с соблюдением температурного режима и других правил перевозки.

В магазине представлено более тридцати известных брендов корейской косметики. Keauty является официальным эксклюзивным поставщиком таких брендов как Secret Key, Ayoume, Secret scin, The Saem и многих других.

Корейская косметика отличается своим известным качеством, и не секрет, что корейские девушки щепетильно ухаживают за своей кожей лица, очень любят десятиступенчатый уход за кожей. Магазин призывает российских девушек поддержать этот уход, чтобы подчеркнуть свою красоту и сохранить молодость надолго.

Как рассказали специалисты магазина, в корейской косметике можно найти много различных средств, начиная от очищения кожи гидрогелевыми патчами, которые стали хитом во всем мире, заканчивая декоративной косметикой. В коллекции представлена косметика такая как: тонизирование, кремы для лица, кремы для кожи вокруг глаз, известные и знаменитые сыворотки, большой выбор тканевых масок - около 90 видов.

Корейцы также славятся использованием интересных ингредиентов в производстве косметики, например, улиточный муцин, который отлично подходит для регенерации кожи. Кроме того, в составах часто встречается экстракт ласточкиного гнезда, который имеет антивозрастные свойства, уголь, пепел, лава - широко используются и подходят для проблемной кожи.

Много продукции выпускается с экстрактом алоэ и различными необычными растительными экстрактами, такими как экстракт талопеи, змеиного яда, который имеет эффект ботокса, эхинацеи. Одной из новинок в корейской косметике является карбокситерапия – безинъекционная методика омоложения кожи, которая подходит абсолютно для всех типов кожи и не имеет никаких противопоказаний.

Не остался без внимания и уход за волосами. В магазине Keauty представлен большой выбор средств в этой категории. Профессиональные консультанты помогут подобрать шампунь в зависимости от типа волос, а также уход за волосами в виде бальзамов, кондиционеров, масок и филлеров, в составе которых присутствуют коллаген и кератин, позволяющий полностью восстановить структуру волос.

"Мне удалось побывать на заводах в Корее и пройти обучение у специалистов. Я видела весь процесс производства косметики вживую. Хочу отметить, что корейцы славятся передовыми технологиями, они закупают и выращивают на своем острове Чеджо натуральные растительные экстракты, которые затем используются при производстве косметики совместно с новыми технологиями. Таким образом, мы получаем хорошую, качественную и гиппоаллергенную косметику", - рассказала международный сертифицированный специалист в области корейской косметики международного уровня, косметолог – эстетист, ведущий специалист сети магазинов Keauty Эльвира Юркевич.

Она также поделилась, что существует много мифов, касающихся корейской косметики. Первый из них – "корейская косметика не подходит европейским девушкам". На самом деле это не так, потому что кожа у европейских, азиатских и российских девушек одинакового строения. Единственное отличие лишь в типе старения кожи.

Другой миф – "для Кореи производят одну косметику, а в Россию попадает совершенно другая". Это заблуждение, так как в Корее на заводе установлены большие двухтонные цистерны, из которых продукты разливаются по баночкам и отправляются по разным уголкам мира. Самим корейцам невыгодно производить продукцию с разными составами: во-первых, это испортит их репутацию, во-вторых, будет потеряна большая часть экспорта, продукция просто не будет продаваться.

Официальное открытие магазина состоялось 21 декабря. Представленная в бутике продукция моментально привлекла внимание тюменок всех возрастов: косметикой заинтересовались молодые девушки, зрелые женщины, даже девочки-подростки смогли разглядеть здесь интересные для себя товары.

Всех прекрасных тюменок ждут ежедневно в магазине корейской косметики Keauty, расположенном в ТРЦ "Колумб" по адресу: ул. Московский тракт, 118, первый этаж. Узнавать больше о корейской косметике, представленных брендах и участвовать в розыгрыше приятных подарков можно в официальном аккаунте в Instagram.

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Фото Сергея Елесина