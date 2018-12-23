Управляющая компания "Благо" подготовила жильцам домов предновогодний подарок

Специальную новогоднюю акцию запустила управляющая компания "Благо". Жители домов, находящихся в ведении компании, у которых накопились долги за ЖКУ, могут оплатить их до Нового года без пеней.

В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Чтобы следующий год стал еще более удачным и прибыльным, ООО УК "Благо" просит погасить имеющиеся задолженности перед его началом.

Офис УК "Благо" расположен по адресу Эрвье, 14, корпус 1 и работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, обед с 12 до 13 часов, суббота и воскресенье выходные дни. Уточнить подробности можно по телефону 215-383.

Коллектив компании поздравляет всех с наступающим Новым годом и искренне желает мирного неба, здоровья, огромного счастья и прекрасного праздничного настроения.