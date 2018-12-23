Операцию на сердце 100-летнего пациента выполнили тюменские врачи

Врачи Тюменской областной клинической больницы №1 выполнили операцию на сердце 100-летнего пациента. Женщине под местным обезболиванием установили кардиостимулятор нового поколения.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пожилая пациентка обратилась с жалобами на чувство дрожи, слабость и высокое давление. Врач скорой помощи диагностировал полную атриовентрикулярную блокаду с частотой сердечных сокращений 33 удара в минуту. После медикаментозной терапии женщину доставили для оказания медицинской помощи в ОКБ №1.

С возрастом пациента повышается риск при вмешательстве в организм - сильно ослаблена венозная система, очень хрупкие сосуды. Однако тюменские врачи сумели провести успешную операцию, которая длилась полчаса. Женщине сделали небольшой разрез в подключичной области, далее по сосудам под контролем рентгена провели электроды в сердце, к ним присоединили кардиостимулятор.

Как пояснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин, устройство позволит сердцу работать с нормальной частотой. Результат операции смогли оценить сразу после завершения: ритм сердца нормализовался.