Поликлиники Тюмени подтверждают свою профессиональную состоятельность

Семь поликлиник города Тюмени успешно прошли проверку и получили сертификаты Росздравнадзора по соответствию требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций "Качество и безопасность медицинской деятельности".

Как отмечают специалисты городского департамента здравоохранения, выход на новый уровень информатизации медицинских учреждений позволил значительно сократить время ожидания для пациентов. Заработал новый формат "открытой" регистратуры с электронной очередью и отсутствием медицинских бумажных карт, который делает поликлиники максимально доступными и открытыми для посетителей. Введены системы удаленной электронной записи к врачу: мобильное приложение "Медицина 72", портал государственных услуг и электронная очередь.

Большое внимание в Тюмени уделяется и профилактической работе для всех категорий граждан. На крупных мероприятиях работают "Палатки здоровья", в которых жители и гости города могут проверить здоровье, получить информацию о факторах риска. Врачи поликлиник бесплатно проводят экспресс-диагностику здоровья – измеряют уровень артериального давления, вес и объем талии. Участниками данной акции за 2018 год стали более 460 человек. В числе выявленных факторов риска - повышенное артериальное давление, потребление табака, избыточная масса тела, пишет "Тюменская область сегодня".

В июле 2018 года медицинские специалисты городских поликлиник начали выезжать с "Палатками здоровья" в районы с повышенным уровнем заболеваемости населения трудоспособного возраста. Тюменцы сдавали анализ крови на холестерин и сахар экспресс-методом, измеряли артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитывали индекс массы тела. Врач-онколог проводил осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа, у всех желающих произвели забор мокроты для исследования на туберкулез.

В 2018 году провели 11 профилактических акции "Доктор с Вами", направленной на предупреждение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и контроль за женским и мужским здоровьем. Они были организованы по субботам, чтобы и работающие по будням тюменцы могли без предварительной записи пройти обследование и узнать состояние своего здоровья. Из 2560 человек, принявших участие в акции, 341 был взят на учет.

Также в городских поликлиниках ежеквартально проводится Единый день открытых дверей, когда житель может обратиться к руководству территориальной поликлиники и решить все возникшие вопросы.