Тюмень стала точкой притяжения российской и мировой медицинской науки

Понятие "тюменская медицина" стали применять представители медицинского сообщества России и мира. Причиной стал высокий уровень подготовки местных специалистов, оснащенности учреждений, информатизации отрасли.

Как сообщил академик РАН Марк Курцер на конференции "Университетская клиника", Тюмень стала точкой притяжения российской и мировой медицинской науки и практики. В регион едут за получением опыта - об этом можно судить по количеству форумов, конференций и практических семинаров, которые состоялись в Тюменской области за последние годы. Кроме того, в областной столице работают топовые специалисты, которых регулярно приглашают обучать зарубежных коллег. В регионе развита высокотехнологичная помощь по 20 из 21 существующих профилей – высочайший для страны показатель.

В Тюменской области активно развивается медицинский туризм. За 2017 и 2018 годы в медучреждениях региона оказали различные медицинские услуги более 9500 жителям зарубежья, пишет "Тюменская область сегодня".

"С развитием медтуризма высокие технологии, которые есть в регионе, по-прежнему будут оказываться тюменцам в первоочередном режиме. Когда наши учреждения начнут приносить доход, вырученные средства направят на развитие сферы, в том числе на приобретение оборудования для поликлиник, например, диагностических аппаратов, в которых есть необходимость", – заверила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

В 2019 году на высокотехнологичной площадке "Медицинского города" появятся новые учреждения: в стадии завершения строительства частный госпиталь "Мать и дитя", начнется проектирование онкологического центра и областной детской больницы.