В образовательных учреждениях Тюменской области проходят тематические недели

Тематические недели стартовали в образовательных учреждениях Тюменской области. Занятия в зависимости от возраста учащихся посвящают занимательной математике, различным профессиям.

В Ярковской школе прошла неделя математики. Школьники решали интересные геометрические задачи, разгадывали кроссворды, проявляли математическую смекалку, вспоминали числовые поговорки. Ученикам предлагали посоревноваться в решении занимательных задач, угадывании слов с "математической начинкой" и разгадывании ребусов. В рамках тематической недели в школе организовали "Математический марафон", на котором участники рисовали цифры в виде различных предметов.

В Тюменском лесотехническом техникуме прошли недели кинологии и специальности "Лесное и парковое хозяйство". Студенты подключились к всероссийской акции "Живи, лес", показали свои знания о лесе, отвечая на вопросы викторины, украсили два этажа техникума интересной информацией о видах деревьев на английском и немецком языках, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Состоялась встреча студентов со специалистом предприятия-работодателя "Рослесозащита", на которой молодые люди узнали о вредителях и лесных болезнях, распространённых в нашем регионе.