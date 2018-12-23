Социальные проекты в Ишиме реализуют на средства президентских грантов

Преподаватели, магистранты и студенты Тюменского государственного университета совместно с ТРОО "Ишимское землячество" реализуют два социальных проекта, которые выиграли президентские гранты. Это "Школа востоковеда" и "Кросскультурный штурм-2019".

Как рассказал научный руководитель проектов, доктор исторических наук, ведущий эксперт Экспертного научного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков, оба проекта направлены на профилактику экстремизма среди несовершеннолетних. В их основе— использование интеллектуального и духовного ресурса молодых людей, которым зачастую удается увидеть и отреагировать на тревожные симптомы раньше взрослых. К тому же привлекаемые к проекту студенты и аспиранты быстрее выстраивают контакты и реагируют активнее.

Также проекты призваны обратить внимание взрослых на опасность, которую представляет для детей увлечение экстремистским контентом в социальных сетях, "знакомство" с террористической идеологий в печатных изданиях. В поселке Боровском провели семинар для работников образовательных, спортивных организаций и культпросветучреждений. С лекциями и презентациями выступили преподаватели Тюменского госуниверситета профессор Александр Ярков и магистр международных отношений Владимир Нежданов, а также психолог, эксперт по информационной безопасности детей, председатель Ишимского землячества Ольга Пушкаревич, пишет "Тюменская область сегодня".