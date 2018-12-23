В тюменский проект "Круговорот" требуется оператор горячей линии

Эковолонтеры тюменского проекта "Круговорот" объявили о поиске оператора горячей линии, по которой горожане смогут узнавать о возможности сдачи вторсырья и расписании экологических дней. В настоящее время возможности отвечать на звонки нет.
Как сообщили активисты проекта на официальной странице в социальной сети, идеальным оператором горячей линии станет тот, кто давно хотел влиться в команду "Круговорота", имеет возможность принимать по 2-3 звонка в обычный день и 7-10 во время экодней, а также перезванивать по пропущенным вызовам.
Новый участник команды должен практиковать раздельный сбор отходов и разбираться, что такое макулатура и маркировка на пластике. Также предстоит разобраться в документации проекта, пишет "Вслух.ру". В свою очередь, волонтеру выдадут телефон с сим-картой, возместят расходы по оплате "горячей линии" и помогут разобраться со всеми нюансами экологической деятельности. О своем желании попробовать себя в полезном деле можно писать в группу https://vk.com/krugovorot_eco.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru