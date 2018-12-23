В тюменские учреждения социальной сферы поставляют местные продукты

10:16 23 декабря 2018
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pixabay.com

Объем поставленной продукции местного производства в тюменские учреждения социальной сферы составляет около 90%. Это молоко, хлеба и хлебобулочных изделий, яйца, мясо птицы, говядины, картофель и овощи.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, в муниципальных районах проводится активная работа по созданию системы закупки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и поставки ее в учреждения социальной сферы через сельскохозяйственные потребительские кооперативы Тюменской области.

За 9 месяцев 2018 года кооперативы поставили в учреждения социальной сферы чуть более 145 тонн мяса всех видов, более 38 тонн картофеля, 12,5 тонн овощей. В этом направлении работают  сельхозкооперативы кооперативы Упоровского, Викуловского, Сорокинского Ярковского и Армизонского районов, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: местные производители , продукты
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