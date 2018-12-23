Конкурс самодеятельного творчества в Тюменском районе объединил тысячу участников

Более 1200 человек приняли участие в конкурсе самодеятельного народного творчества "Столичный сувенир - 2018", который завершился в Тюменском районе. Торжественная церемония награждения и гала-концерт прошли в Богандинском доме культуры.

Конкурс проходил в шести номинациях: эстрадный, народный, академический вокал; хореография (эстрадная и народная), театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Всего победителям вручили 160 наград, пишет "Мегатюмень".

Конкурс "Столичный сувенир" уже стал традиционным, в 2018 году он проходил уже в десятый раз. Для многих творческих коллективов и исполнителей он стал стартовой площадкой, возможностью показать себя широкой публике и добиться успеха.

Как отметила декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры, член жюри конкурса Лилия Демина, с каждым годом конкуренция среди участников растет. Победителями 2018 года стали такие известные в области коллективы как фольклорно-этнографический ансамбль "Шытыр-шатыр" (руководитель Гаяз Габдуллин), ансамбль казачьей песни "Багатица" (руководитель Марина Гуляева), хор русской песни "Сибирь" (руководитель Владимир Костылев) и другие.

В день проведения финала конкурса "Столичный сувенир" известных деятелей культуры района отметили наградами за многолетний безупречный труд в области культуры и искусства. Почетной грамотой Главы Тюменского района награждены художественный руководитель Центра культуры и досуга "Юность" Ирина Коротаева, художественный руководитель Центра культуры и досуга "Вернисаж" Елена Брызгалова и видеооператор Центра культуры и досуга "Родонит" Евгений Суханов.