Казаки помогают в охране общественного порядка службам Тюменского района

Представители Тюменского хуторского казачьего общества в 2018 году принимали активное участие в охране общественного порядка в поселениях Тюменского района. Об итогах работы за год говорили на казачьем кругу под председательством атамана Олега Балаховцева, который состоялся в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Боровский.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, в текущем году члены казачьего общества развивали фермерское сельскохозяйственное производство, участвовали в охране общественного порядка – в составе народной дружины с мая по сентябрь на конях патрулировали места отдыха – содействовали администрации поселка Боровский в решении вопросов местного значения.

Благодарственные письма главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой, начальника МО МВД РФ "Тюменский" Александра Попова, медали "60 лет народным дружинам" вручили четырем активным представителям казачьего общества,

Приглашенный на круг атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев предложил усилить работу с молодежью и детьми, направить внимание на допризывную подготовку к несению военной службы в казачьих кадетских корпусах, классах, воскресных школах, спортивных секциях и клубах.

Начальник отдела по профилактике правонарушений управления по вопросам правовой работы районной администрации Салават Бурундуков выразил мнение, что казакам необходима серьезная правовая подготовка для повышения эффективности выявления правонарушений, организации более тесного взаимодействия с участковыми и администрациями сельских поселений.