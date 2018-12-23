В Тюменском районе прошел конкурс наставничества

Команды из Винзилей, Богандинского и Горьковского муниципальных образований стали победителями конкурсной игры для подростков и их наставников "Мы вместе!", прошедшей в Тюменском районе.

Проходя конкурсные испытания, подростки и их взрослые помощники в один микрофон пели в караоке, передвигались с закрытыми глазами, ориентируясь только на голос партнера, создавали совместный рисунок и поделку буквально рука об руку.

Заместитель главы Тюменского района Ольга Зимина, приветствуя ребят, призвала их перенимать от своих наставников как можно больше положительных качеств.

Зачастую связующим звеном в крепкой дружбе наставника и подопечного выступает любимое дело. Так, Горьковского библиотекаря Любовь Абатурову и ее воспитанницу Ксению объединил клуб "Юный книголюб". А тренера по тхэквондо из Винзилей Романа Тарасова и его подопечного Дениса – спорт. Всего за полгода тренировок Денис стал первым в спарринге на десятых межклубных соревнованиях и занял второе место на фестивале боевых искусств в Тюмени.