Серебряные волонтеры научили детей из "Борков" жить со вкусом

Лига добровольцев ТюмГУ и региональный центр "Семья" подвели итоги совместного проекта "Жить со вкусом", в рамках которого серебряные волонтеры в возрасте 55+науили ребят из Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" правильно выбирать продукты и готовить как простые, так и изысканные блюда.

"На итоговом мероприятии помимо приготовления новогодних блюд, дети приготовили для наставников программу – танцевали, пели, рассказывали стихи. Наставники прочитали рэп, а волонтеры подготовили танец и видеоролик. Ребята остались очень довольны проектом и выразили надежду на его продолжение", - рассказала студентка ТюмГУ Элена Гафулова.

Наставниками проекта стали серебряные волонтеры 55+. Именно люди старшего возраста, по мнению организаторов, имеют активную жизненную позицию и хотят делиться своей энергией, эмоциями с детьми, пишет информационное агентство "Тюменская линия".

Старший воспитатель Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" Наталья Речкалова поблагодарила команду волонтеров за хорошо подготовленные занятия и выразила уверенность, что они станут хорошим подспорьем детям во взрослой жизни.

"Сложность заключается в том, что они получают все необходимое без всяких усилий. Поэтому им очень важна помощь специалистов на этапе социальной интеграции в обществе. Именно этому и способствовали занятия в рамках проекта "Жить со вкусом". Ребята научились делиться, доверять другим, учились практическим умениям и навыкам приготовления простых блюдя", - рассказала она.