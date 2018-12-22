Преподаватели ТюмГУ провели занятия по русскому языку во Вьетнаме и Узбекистане

Образовательные и профориентационные мастер-классы для школьников и педагогов спецшкол во Вьетнаме и Узбекистане провели преподаватели Тюменского государственного университета.
Как сообщает "Вслух.ру" ,поездка состоялась в рамках государственной программы "Развитие образования" за счет гранта Министерства просвещения РФ. Его целью было повышение интереса к изучению русского языка и популяризация русской культуры.
"Для учеников школ мы разработали интерактивные занятия и лингвистические игры. Интерес был огромный. Более 150 школьников участвовало в наших занятиях. Ребятам оказалось важно поговорить с носителями языка, потому что произношение русских слов для них – одна из самых больших сложностей", – делится впечатлениями заведующий кафедрой русского языка ТюмГУ Лариса Басова.
В Узбекистане на базе Ташкентского университета узбекского языка и литературы им. А. Навои преподаватели ТюмГУ провели педагогический воркшоп, на котором представили современные цифровые образовательные ресурсы.
Для учителей и старшеклассников прошел двухдневный лингвокультурный марафон. Более 100 ташкентских школьников разгадывали ребусы, шарады, готовили собственные небольшие выступления на заданные культурологические темы.
"Преподаватели русского языка и во Вьетнаме, и в Узбекистане отмечали необходимость таких встреч. Они позволяют обмениваться новыми методиками в обучении русскому языку, вдохновляют на создание своих образовательных технологий. И, конечно, поддерживают интерес к русскому языку и культуре", – рассказала директор Центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ Светлана Драчева.
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