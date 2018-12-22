Преподаватели ТюмГУ провели занятия по русскому языку во Вьетнаме и Узбекистане

Образовательные и профориентационные мастер-классы для школьников и педагогов спецшкол во Вьетнаме и Узбекистане провели преподаватели Тюменского государственного университета.

Как сообщает "Вслух.ру" ,поездка состоялась в рамках государственной программы "Развитие образования" за счет гранта Министерства просвещения РФ. Его целью было повышение интереса к изучению русского языка и популяризация русской культуры.

"Для учеников школ мы разработали интерактивные занятия и лингвистические игры. Интерес был огромный. Более 150 школьников участвовало в наших занятиях. Ребятам оказалось важно поговорить с носителями языка, потому что произношение русских слов для них – одна из самых больших сложностей", – делится впечатлениями заведующий кафедрой русского языка ТюмГУ Лариса Басова.

В Узбекистане на базе Ташкентского университета узбекского языка и литературы им. А. Навои преподаватели ТюмГУ провели педагогический воркшоп, на котором представили современные цифровые образовательные ресурсы.

Для учителей и старшеклассников прошел двухдневный лингвокультурный марафон. Более 100 ташкентских школьников разгадывали ребусы, шарады, готовили собственные небольшие выступления на заданные культурологические темы.