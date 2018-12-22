Участник "ТехноКульта" в Тюмени предложил производить сорбенты из ореховой скорлупы и кукурузных початков

Молодой ученый из Ингушетии Джабраил Точиев представил на форуме "ТехноКульт" в Тюмени проект по производству сорбентов для очистки от нефтяных загрязнений из отходов растительного сырья.

"Сорбенты можно производить из кукурузных початков, скорлупы грецкого ореха, рисовой шелухи и стеблей подсолнуха. С их помощью можно решать две существующие экологические проблемы – осуществлять очистку воды от нефтепродуктов и от мусора после сельскохозяйственной переработки", - отметил участник форума.

Свойства сорбента магистрант Ингушского университета предлагает улучшать путем модифицирования, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если проект, представленный в Тюмени, пройдет отборочный тур, это будет для меня большим достижением, так как являюсь начинающим ученым, – признался Джабраил Точиев. – Хотел бы и в дальнейшем сотрудничать с инноваторами Тюменской области. Может быть, производимый нами сорбент поможет им в проводимых исследованиях".

Помощник депутата Государственной Думы РФ Анатолия Карпова в Тюменской области Геннадий Шантуров поддержал молодого ученого, работающего в сфере защиты окружающей среды и экологии, и помог организовать презентации проекта в Тюменском индустриальном университете. Гражданам страны нужно объединиться, чтобы навести порядок в нашем общем доме – России, убежден помощник депутата Государственной Думы РФ.

"Молодые ученые из Ингушского университета находятся на правильном инновационном пути, потому что разрабатываемые ими технологии востребованы в нефтяном Тюменском крае, – считает Геннадий Яковлевич. – Мы должны на практике использовать наработки молодых ученых, потому что имеем проблемы, связанные с порывами нефтепроводов, загрязнением окружающей среды и выбросом вредных веществ. Такие разработки нужно поддерживать, финансировать и давать большую дорогу молодым ученым".

Отметим, что во втором форуме "ТехноКульт", который проходит в Западно-Сибирском инновационном центре с 7 ноября по 21 декабря, принимают участие 250 технологических предпринимателей, представляющих более 40 проектных команд. Призовой фонд победителям конкурса инновационных проектов составляет 1 млн рублей.