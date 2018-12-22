В Тюменской области выстроена система профилактики социально-значимых заболеваний

Вопросы формирования здоровьесберегающего поведения, продовольственной безопасности, развития физкультуры и спорта обсудили участники межведомственной дискуссионной площадки, которая прошла в малом зале Тюменской областной думы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Начальник управления областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова отметила, что "в регионе выстроена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний".

По словам зампредседателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, формирование здорового образа жизни – процесс, требующий внимания и усилий со стороны всех органов власти.

Мероприятие завершилось подведением итогов регионального конкурса "Лучший рецепт здоровья для организованного коллектива". Среди 26 медицинских организаций города Тюмени и Тюменской области победителями стали "Областная больница № 19" (3 место), "Городская поликлиника № 5" (2 место) - обе г. Тюмень, а на первое место вышла нижнетавдинская "Областная больница № 15".

Отдельные награды получили также "Западно-Сибирский медцентр Федерального медико-биологического агентства России" - за формирование ответственного отношения к здоровью в детских и подростковых коллективах; "Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) - за рациональную организацию профилактических мероприятий и "Городская поликлиника № 8" (г. Тюмень) - за активную пропаганду ЗОЖ в медицинской организации.