Тюменец превратит советский "Москвич" в экспонат современного искусства

Фото со страницы Андрея Егорова в Инстаграме

Тюменский дизайнер Андрей Егоров и художник из Казахстана Данияр Кдыров, познакомившись на форуме Культuritsa, договорились о совместном проекте по кастомайзингу – переделке советского "Москвича" 1978 года выпуска.

Данияр Кдыров, рисующий для игр Crossout и Starconflict, уже сделал эскиз, а Андрей Егоров готовится воплотить его в жизнь. Предстоит поменять двигатель, трансмиссию, переднее шасси и другие детали, уже закуплены различные запчасти, заменена передняя часть кузова и идет работа над тормозной системой.

"К старым советским автомобилям меня тянуло почти всю жизнь. Для меня теперь хобби — ковыряться вечерами или по выходным в машинах. В 2017 году я решил купить что-то недорогое под восстановление и нашел Москвич: живой кузов, мертвый мотор, заклинившие суппорта — идеально!", - рассказал тюменец.

Тюменец также подчеркнул, что в результате получится не просто экспонат современного искусства, но еще и средство передвижения. При этом внешние черты машины останутся узнаваемыми: будет понятно, что это за модель, но в то же время Москвичем машина будет лишь частично.

А также в личном аккаунте Андрея в Инстаграме, сообщают "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".