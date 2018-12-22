MassOnClub собрал на интеллектуальный турнир бизнесменов, врачей и политиков

Фото Алексея Модина

В Тюмени прошёл первый интеллектуальный благотворительный турнир. 12 команд, сформированных из политиков, врачей и предпринимателей города, сражались за Зимний кубок #MassOnClub и, конечно, за добро - ведь все деньги, собранные с продажи билетов и благотворительного аукциона, перечислены в "Банк потребностей" Тюменского отделения Российского детского фонда.

Заместитель председателя фонда Галина Сушинских рассказывает, что за декабрьскую игру удалось собрать 170 000 рублей. Это и взносы за участие в турнире, и сборы с благотворительного аукциона, на котором разыгрывались 5 лотов от известных людей России.

"Интеллектуальный клуб #MassOn существует в Тюмени с марта 2018 года, - рассказывает одна из его организаторов, директор Коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина. - Встречи проходят раз в месяц в виде интеллектуальной игры по принципу "Что? Где? Когда?", на каждой из них присутствует особый гость, интересный герой из мира бизнеса или политики, который и готовит вопросы командам. Все сборы от билетов мы передаём "Российскому детскому фонду". За этот год удалось собрать 350 000 рублей. Все деньги пойдут на закрытие "Банка потребностей", в который попадают нужды многодетных и малообеспеченных семей юга нашей области".

Вопросы к турниру готовил президент "Молодежного интеллектуального клуба Тюменской области" Алексей Кондрахин, накануне Нового года они были посвящены теме сказок, мифов, легенд и, конечно, волшебства. Лучшим бал признан вопрос, в котором нужно было ответить, сюжет какого произведения можно коротко описать следующими латинскими словами: homo sapiens — culicidae — homo sapiens — musca — homo sapiens — bombus — homo sapiens?

"То, что речь идёт о всеми любимой "Сказке о царе Салтане", наша команда догадалась слишком поздно, - рассказывает игрок команды "Хранители Севера", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Как и шуточный вопрос о главном виновнике Нового года, поставившем в тупик все команды: "Декабрьский номер журнала "Отдых в России" рекомендует желающим встретиться с НИМ поехать на Юг. Назовите ЕГО". О том, что Великий Устюг, рядом с которым находится резиденция Деда Мороза, расположен в устье реки Юг, ни один из 96 игроков догадаться не смог. К счастью, наша команда набрала темп, и мы выиграли "бронзу"!"

"Золото" и Зимний Кубок турнира забрала сборная команда из представителей тюменских медиа и IT-специалистов, а "серебро" получила команда Центра лечения аллергии и астмы "Парацельс".

Кроме 16 вопросов, благотворительного аукциона и скрайбинг-сессии от партнёра Зимнего кубка хобби-студии "Васильки" гостей вечера ждал новогодний фуршет от соорганизатора #MassOnClub бизнес-отеля "Евразия", выступление музыкантов и поздравление от Снегурочки.

"Наш отель будет рад и в новом году принимать у себя таких замечательных интеллектуалов, как игроки #MassOnClub, - отмечает владелица бизнес-отеля "Евразия" Светлана Раца. - Уверена, что Летний благотворительный кубок 4 июня пройдёт с ещё большим ажиотажем".

Посмотреть, как прошла битва за Зимний кубок, можно в ролике от компании "Министерство идей "МИ-2":

Васильева Светлана, руководитель и творческий директор Хобби-студии "Васильки":

Нам очень приятно стать частью светского мероприятия, которое несёт важную социальную миссию. Приятно осознавать, что такое большое количество людей готовы помогать. И несмотря на то что каждая из команд боролась за победу, победителями стали все. И присутствующие участники, поскольку получили добрые и положительные эмоции, и семьи, которые получат нужную им помощь.

Белякова Людмила, финансовый директор ТМ "Крепыж":

Очень рады, что посетили это чудесное мероприятие. Команда "Крепыж" до сих пор под впечатлением. Все прошло на одном дыхании! Программа была динамично организована, а вопросы - очень интересные. К тому же компания "Крепыж" воспользовалась возможностью исполнить новогодние мечты некоторых детей из малоимущих семей, взяв с елки несколько писем. Спасибо большое организаторам благотворительного мероприятия за отличную подготовку и проведение, особенно - за положительные эмоции и приятную атмосферу!