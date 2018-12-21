Тюменские проекты победили в международном конкурсе социальной рекламы

Тюменский фотопроект "Курение мешает" признан лучшим в специальной номинации "Будь здоров" международного конкурса социальной рекламы "Импульс".

В конкурсе "Импульс" участвовали 553 работы из 74 регионов России и Белоруссии.

Авторы идеи фотопроекта "Курение мешает" — Иван Кармацкий и Владимир Костылев, а реализовала его фотограф Дарья Лукина. Герои на фотографиях показывают, что курение влияет не только на здоровье и физическое состояние человека, но и на взаимоотношения с другими людьми. Через изображение 5 повседневных ситуаций авторы показали неудобства, которые испытывает курящий человек. В начале декабря фотопроект появился в тюменских школах.

Еще одну значимую победу одержала пиар-кампания проекта "Шанс". Третье место тюменцы разделили со ВЦИОМом, который представил на конкурсе ролики с участием Константина Хабенского.

Тюменцев отметили федеральные эксперты, среди которых: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.

"Мы часто работаем с медиапродуктами, направленными на профилактику, делаем их интересными, понятными и доступными. Таким контентом мы хотим показать подрастающему поколению, что выбор есть всегда", — поделилась куратор направления "Медианаставник" социального проекта "Шанс" Алена Нечетова.

Пиар-кампания по профилактике разного рода зависимостей и девиантного поведения стартовала еще в октябре 2017 года. За два года было создано 20 социальных роликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в сети Интернет. Со всеми можно ознакомиться в группе социального проекта "Шанс".