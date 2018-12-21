В Тюменской области действует пять ледовых переправ

Пять ледовых переправ уже допущены к эксплуатации на территории региона.
На реке Иртыш были открыты переправы грузоподъемностью до 5 тонн в селах Тугалово и Демьянское Уватского района, а также деревне Экстезерь Вагайского района, грузоподъемностью 10 тонн в селе Уват и грузоподъемностью 3 тонны в Тобольске. Толщина льда на этих участках была признана достаточной для безопасной эксплуатации.
К открытию планируются еще три переправы в Ярковском районе: через реку Тобол в селах Ярково и Сорокино, а также через реку Туру в селе Покровском.
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