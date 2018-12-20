В Тюмени выберут самую привлекательную Бабу-Ягу

Конкурс красоты среди Бабок-Ёжек запустили в Тюмени. Самую обаятельную и привлекательную Бабу-Ягу выберут 6 января в 13 часов в парке "Затюменский", сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Организаторы конкурса приглашают к участию всех желающих в возрасте от трех лет и старше, имеющих чувство юмора и желание ощутить себя сказочным персонажем. Заявки на участие принимаются в электронном виде по ссылке.

Участники пройдут несколько интересных этапов. Сначала состоится дефиле в придуманных участниками костюмах. Затем импровизация "Такая разная Баба-Яга", во время которой участники изобразят эмоциональное состояние заданного существа или предмета. Завершающими этапами станут эстафета Бабы-Яги и флешмоб "Полет на метле". Под заморскую музыку каждая Баба-Яга совершит импровизированный полет на метле.

Таланты Бабок-Ёжек оценят Дед Мороз, Госпожа Метелица и сама сказочная Баба-Яга. Все интересующие подробности можно уточнить у куратора проекта — Натальи Аншаковой по телефону 8-929-261-47-90.