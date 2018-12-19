Тюменцев приглашают на продуктовые ярмарки

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени в эту субботу, 22 декабря, на пяти торговых площадках. Здесь будут представлены продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и много других товаров.

Места проведения ярмарок:

— ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома 88);

— ул. Мельникайте, 126, к. 2, ТЦ "П.О.Р.Т";

— пр. Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор";

— ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;

— ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

Начало работы ярмарок с 8.00.