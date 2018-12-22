Комиссия по общественному самоуправлению Тюменской гордумы стала новой площадкой для диалога власти и общества

Отчет главы города Тюмени о результатах деятельности горадминистрации в 2017 и предварительных итогах 2018 года местные депутаты рассмотрят 25 декабря на очередном заседании думы. Текст доклада был заранее размещен на сайте думы, сообщила депутатам замглавы Ирина Чудова. Обсуждение документа, выступления депутатов и общественников, почетных граждан состоялось на постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 декабря.

Депутаты поинтересовались у представителей администрации города, каким образом проходит расселение из ветхого и аварийного жилья, как решается вопрос с обустройством тротуаров, уточнили цифру среднего заработка по городу, какие формы поддержки существуют для СОНКО и предложили продлить время работы общественного транспорта.

Возможностью задать волнующие вопросы воспользовались и активные жители города.

Дмитрий Велижанин поинтересовался озеленением города. "В отчете много аналитики, статистики, но я не увидел важных цифр по озеленению. Считаю, нужно указывать, какое количество уже благоустроенных территорий и какое число создано в год", - отметил Дмитрий. Второе предложение касалось реконструкции улицы Мельникайте: "В любом случае надо строить, реконструировать, но в другом формате. Может, будем развивать город для пешеходов, развивать общественный транспорт, а не город для автомобилей?"

Владимир Николаев посетовал, что крупные тракторы типа Беларусь задействованы на уборке тротуаров: "У нас Тюмень на переднем крае, что называется, инновационной деятельности. Где сегодня местного производства вот эти средства, которые бы были маневрены, соответствовали техническим характеристикам и вызывали гордость у наших горожан, которые говорили бы: "Это мы произвели, это мы делаем!" Указал Николаев и на избыток соли на пешеходных дорожках и проблему утилизации снега. "Требую в ближайшее время проявить инициативу и собрать научно-практическую конференцию в Тюмени по поводу утилизации снега. Это даже не городская проблема, это проблема федерального уровня. И до сих пор в этом отношении ничего не сделано практически, палец о палец не ударили", - заявил Николаев.

Председатель общественной организации "Народный контроль" Александр Шемякин посчитал нужным указать на несоблюдение подрядчиком сроков работы на улице Мельникайте и предложил счетной палате города обратить на ситуацию пристальное внимание.

Лидер экологического движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина предложила ввести в регулярную практику круглые столы с общественными экспертами и представителями различных департаментских структур: "Мы должны друг с другом общаться, вести диалог. Давайте смотреть друг другу в глаза и говорить правду". Второе предложение касалось портала "Я решаю!" По мнению Юлии, на сайте обсуждаются мелкие вопросы - как-то форма скамейки или цвет урн. "Я предлагаю на сервисе решать более серьезные вопросы - например, судьбу лога реки Тюменки или наклейки хищных птиц на шумоизоляционные экраны вдоль дорог, чтобы птицы не разбивались", - сказала активистка.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук попросил замглавы Ирину Чудову зафиксировать все выступления и подготовить по ним ответы.

В целом депутаты рекомендовали Тюменской городской думе одобрить проект решения о принятии отчета главы города.

Обсуждение промежуточных итогов социально-экономического развития города до окончания года проводятся в Тюмени впервые. Что этот даст городу? Как считает Степан Киричук, это дает возможность в уже принятом бюджете провести некоторые ориентиры, чтобы понять, что делать. "Уже давно администрация города не принимает решения, не посоветовавшись с жителями. Нас критиковали за мелкие вопросы на портале "Я решаю", а вы попробуйте покрасить ту же скамейку в другой цвет, не посоветовавшись, - тоже будут ругать. От мелких до больших вопросов - все нужно обсуждать. Состав думы новый, да и новая сформированная власть города и области. Через эти заседания, общение мы сверяем те шаги, которые намерены делать в 2019 году во благо нашего города", - отметил председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В диалоге с городом

В связи с предстоящим отчетом главы города на последней в этом году постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению присутствовали почетные граждане Тюмени Александр Петрушин, Владимир Чебоксаров, Геннадий Нечаев и Рафаэль Гольдберг.

Председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Тюменской области Александр Петрушин сообщил, что впервые присутствовал на заседании и считает такое приглашение правильным: в самом названии комиссии заложена необходимость диалога с жителями города. Отметил он и другие перемены: "В 2018 году произошла сменяемость власти: в субъекте Федерации – Тюменской области – и на уровне местного самоуправления. В значительной степени обновился состав Тюменской городской Думы, пришли новые люди. Возможно, они по-новому посмотрят на процессы, происходящие в городе, и смогут предложить хорошие решения". "Уважаемые депутаты, знайте наши возможности, мы всегда вас поддержим, где надо - подскажем. Будем вместе работать, чтобы достичь взаимного понимания", - обратился к присутствующим Петрушин.

Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров сказал, что участие в мероприятии ему интересно как жителю города. "Некоторые требуют, чтобы все решилось сейчас, сиюминутно. Однако возможности не всегда есть, чтобы одновременно сделать все. Все потихоньку решается, и наш город несравнимо выше относительно многих других", - поделился мнением Чебоксаров. Для организации спортивного досуга и предоставления услуг населению в шаговой доступности он предложил использовать дамбу в Зареке: если оборудовать там "дорогу здоровья", то можно перенести туда все кроссы, а не перекрывать ради массовых спортивных мероприятий центр города.

Почетный работник народного образования Геннадий Нечаев на заседании комиссии тоже был впервые: "Я восхищен атмосферой. Чувствовалась где-то жесткость, принципиальность. Действительно, есть такие моменты, о которых бы хотелось бы поговорить откровенно, но они не всегда лицеприятные. Надо выступать честно, откровенно, говорить по существу, в тему, по делу".

Редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг отметил, что в думу приходят разные люди - нужно сделать так, чтобы свежие идеи доходили до ушей исполнителей. "Люди приходят, кто-то говорит о небольших вещах, кто-то жалуется, а к то-то делает предложения, которые можно будет только через сто лет увидеть на рельефе города. Это замечательно, спасибо, что вы их слушаете". В беседе с журналистами Гольдберг отметил, что нужно всем думать, что такое самоуправление и какая у человека роль в этом самоуправлении: "Самоуправление, это, например, когда мы себя утром приводим в порядок – не устраиваем же плебисцит по этому поводу. Сами себе хозяева и сами себе управленцы. Всегда надо начинать с себя самого".

Атмосферу заседаний постоянных комиссий прокомментировал и Степан Киричук:

"Для меня отсутствие дискуссии - это полное отсутствие жизни. Другая атмосфера для меня не приемлема абсолютно. Я горд, что наши жители привносят предложения. Да, они что-то спешат сказать, все подряд говорят, по 5-6-10 вопросов подряд ставят, но они ж не собирались быть ораторами, они просто живут и видят, что что-то не получается или что-то получается, и вносят свои предложения. В этой гуще главное - найти 1-2 реальных предложения и их реализовать. Тогда мы получим включение общественности. Мне нравится та обстановка, которая сложилась у нас. Мы уходим от неких популистских заявлений. Для меня атмосфера сегодняшнего заседания – это посыл в будущее, именно так, как говорит президент – не надо принимать решения закрывшись в кабинетах, надо советоваться с людьми. Мы советуемся, может, не все можем решить, но советуемся по всем вопросам".

Татьяна Тихонова