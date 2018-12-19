В Тюмени назвали Дюймовочку года

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Конкурсная программа "Дюймовочка" завершилась в Доме культуры "Водник". Ежегодно за право носить это сказочное звание в творческих поединках встречаются воспитанницы детских садов нашего города, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

В этом году организаторы подготовили для участниц не только конкурсные задания, но и серию мастер-классов. Юные красавицы готовились на занятиях по вокалу, танцам, дефиле, учились работе с микрофоном и многому другому. На сцене ДК "Водник" развернулся настоящий бал, каждая участница продемонстрировала неповторимый творческий талант, красоту и изящество.

Жюри определило победителей по следующим номинациям:"скромность", "модница", "экстравагантность", "эксклюзив", "шарм", "оригинальность", "нежность", "очарование", "обворожительность", "улыбка" и "элегантность".