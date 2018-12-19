Тюменцам предложат узнать о своих долгах

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

Сотрудники службы судебных приставов расскажут тюменцам, как получить информацию о задолженности через "Банк данных исполнительных производств", в рамках всероссийской акции "Узнай о своих долгах".

26 декабря с 10 часов в торговых центрах "Галерея Вояж" и "Кристалл", а также на тюменском автовокзале и в аэропорту Рощино граждане, обратившиеся к судебным приставам-исполнителям, смогут узнать о наличии исполнительных производств, а также получить консультативную помощь.

"Невыплата долга является основанием для ограничения выезда за пределы Российской Федерации, потому рекомендуем заблаговременно исполнить все свои обязательства", — отмечают в УФССП по Тюменской области.