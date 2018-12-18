Топ мероприятий для студентов в Тюмени на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тебя ожидают десятки интересных мероприятий: вечеринки, концерты, спектакли... Осталось только выбрать.

Выставка "Приглашение к столу"

На выставке будут представлены произведения, в которых есть такой бытовой предмет, как стол или что-то, что выполняет ту же роль. Иногда это может быть стул или подоконник, поляна или даже ветви деревьев — в зависимости от фантазии художника. Всего будет представлено более 60 работ живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Когда: ежедневно с 9:00 до 20:00 вплоть до 10 января

Где: Выставочный зал Тюменского регионального отделения союза художников (ул. Холодильная, 124)

Вход свободный!

Ёлочные базары

В Тюмени начали работу ёлочные базары, где вместе с детьми можно приобрести ели, сосны и пихты, а также новогодние сувениры. Расположились новогодние ярмарки на следующих площадках: у магазинов "Маяк" и "Малахит", у Михайловского рынка, у торговых центров "П.О.Р.Т" и "Заречный двор", а также по адресу ул. Чаплина 122, ул. Герцена 103 и у Червишевского рынка. Проработают ёлочные базары до 31 декабря. Вход свободный!

Новогодняя выставка "Ёлкины истории"

В экспозиции представлены елочные украшения разных лет: картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были популярны в 1970-80 года.

Когда: ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00 вплоть до 15 января

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

Стоимость: 30 рублей

Концерт "Первобытный страх"

Концерт в исполнении квинтета духовых инструментов, а также фортепиано, виолончели и скрипки. Данный концерт проходит в темноте, благодаря чему слушатель имеет редкую возможность остаться наедине с музыкой. Музыка, исполненная на духовых инструментах в сочетании с самыми интересными версиями происхождения мира, создаст уникальный дайджест по вопросам мироздания. Билетов осталось мало!

Когда: 18 декабря в 20:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 600 рублей

Премьера спектакля "Пролетарская мельница счастья"

Премьера спектакля по произведению Виктора Мережко. По сюжету, в России закончилась гражданская война, но одно селение по-прежнему угнетает эксплуататор и дармоед Вырин. У местных жителей осталась одна надежда – на красноармейца будёновца Степана Бобыля, который решил построить мельницу, работающую на воздухе, чтобы никто не повёз зерно на помол к узурпатору.

Когда: 18 декабря в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 250 рублей

Юбилейный вечер в честь 70-летия заслуженного артиста России Александра Цинько

Выступит оркестр "Камерата Сибири", Хоровая капелла и другие артисты Тюменской филармонии, дуэт народных инструментов "Лад" с домрой и баяном, а также хор "Созвездия мечты".

Программа праздничного вечера многопланова и охватывает разные пласты музыкальной культуры России: зрителей порадуют как оперные арии, так и романсы русских композиторов, пронзительные народные песни, любимые песни советских композиторов: Александры Пахмутовой, Игоря Дунаевского, Бориса Фомина и многих других.

Когда: 18 декабря в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 150—500 рублей

Открытие новогодней и рождественской выставки "И однажды проснутся все ангелы"

В экспозиции будут представлены картины с прекрасными ангелами, созданные тюменскими художниками. У посетителей выставки будет возможность прикоснуться к волшебству и забрать частичку сказки с собой.

Когда: с 18:00, 19 декабря

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Вход свободный в день открытия

ХК "Рубин" vs "Буран"

ХК "Рубин" сразится с командой "Буран" в рамках очередного тура Высшей хоккейной лиги. Наши спортсмены продолжают радовать тюменцев и победами, и хорошей игрой, и потому идут в числе лидеров чемпионата. Давайте поддержим наших ребят!

Когда: 19 декабря в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12)

Стоимость: 150—300 рублей (действует система скидок)

Продолжение здесь.